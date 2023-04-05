Шипин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипин Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Жена: Шипина Епистимия (Лидия? Екатерина? Нина?) Степановна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0277.jpg Лидия - https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F... Показать все
Место жительства
1907
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00119.jpg
Рождение ребёнка
24.01.1918 ст.

Сын: Шипин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Шипина Епистимия (Лидия? Екатерина? Нина?) Степановна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0230.jpg
Смерть
Неизвестно
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