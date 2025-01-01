Чаадаев Иван Петрович 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Чаадаев Иван Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1733

умер 1786

Отец
Чаадаев Пётр Васильевич1715 г.р.
Мать
Чаадаева (Толстая) Мария Ивановна17.01.1720 г.р.
Супруги
Чаадаева (Лопухина) ПрасковьяНеизвестно г.р.
Дети
Чаадаев Иван Иванович1756 г.р.
Чаадаев Василий Иванович1757 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Чаадаев Пётр Васильевич

Мать: Чаадаева (Толстая) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаадаева (Лопухина) Прасковья

Рождение ребёнка
1756

Сын: Чаадаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Чаадаева (Лопухина) Прасковья

Рождение ребёнка
1757

Сын: Чаадаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Чаадаева (Лопухина) Прасковья

Новая Басань, Чернігівська область

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Рост (Чаадаева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чаадаева (Лопухина) Прасковья

Смерть
1786

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