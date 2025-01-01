Чаадаев Иван Петрович
мужской, родился 1733
умер 1786
ОтецЧаадаев Пётр Васильевич1715 г.р.
МатьЧаадаева (Толстая) Мария Ивановна17.01.1720 г.р.
Супруги
Чаадаева (Лопухина) ПрасковьяНеизвестно г.р.
Дети
Чаадаев Иван Иванович1756 г.р.
Чаадаев Василий Иванович1757 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Чаадаева (Лопухина) Прасковья
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Чаадаева (Лопухина) Прасковья
Новая Басань, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Рост (Чаадаева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чаадаева (Лопухина) Прасковья
Смерть
1786