Елизавета Матвеева 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Матвеева

Елизавета Матвеева

Место рождения

Мордвиново

Дата рождения

1764

Дата смерти

28.11.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Матвей

Мать: ?

Мордвиново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Дорофей Артемьев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Лунин Степан Дорофеев

Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев

Михайловская
Рождение ребёнка
27.03.1794

Дочь: (Лунина) Матрёна Дорофеева

Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев

Михайловская
Рождение ребёнка
08.07.1795

Сын: Лунин Прокофий Дорофеев

Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев

Михайловская
Рождение ребёнка
06.12.1796

Дочь: (Лунина) Анисья Дорофеева

Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев

Михайловская
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лунин Данила Дорофеев

Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев

Михайловская
Рождение ребёнка
02.08.1805

Сын: Лунин Матвей Дорофеев

Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись 22 | Показанной Губернии и Гороховецкой округи приходу означенного села и тойже Бибиковой вотчины деревни Михайловской у крестьянина Дорофея Артемьева от жены его Елисаветы Матвеевой родился сы... Показать все
Смерть
28.11.1835
Михайловская

Мы используем куки для улучшения работы сайта.