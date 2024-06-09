Елизавета Матвеева
Место рожденияМордвиново
Дата рождения1764
Дата смерти28.11.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев
Михайловская
Рождение ребёнка
27.03.1794
Дочь: (Лунина) Матрёна Дорофеева
Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев
Михайловская
Рождение ребёнка
08.07.1795
Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев
Михайловская
Рождение ребёнка
06.12.1796
Дочь: (Лунина) Анисья Дорофеева
Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев
Михайловская
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев
Михайловская
Рождение ребёнка
02.08.1805
Отец ребёнка: Лунин Дорофей Артемьев
Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись 22 | Показанной Губернии и Гороховецкой округи приходу означенного села и тойже Бибиковой вотчины деревни Михайловской у крестьянина Дорофея Артемьева от жены его Елисаветы Матвеевой родился сы... Показать все
Смерть
28.11.1835
Михайловская