Дурдин Стефан Казак Выс. Ганькинского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1873
Дочь: Дурдина Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова
Рождение ребёнка
20.12.1875
Дочь: Ульяна Стефанова
Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова
Рождение ребёнка
23.08.1880
Сын: Дурдин Петр Стефанов
Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурдина Лукия Трофимова
Смерть
Неизвестно