Дурдин Стефан Казак Выс. Ганькинского Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурдин Стефан Казак Выс. Ганькинского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурдин Петр Казак Р. Ганькина Дмитриев

Мать: Дурдина Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
23.02.1873

Дочь: Дурдина Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова

Рождение ребёнка
20.12.1875

Дочь: Ульяна Стефанова

Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова

Рождение ребёнка
23.08.1880

Сын: Дурдин Петр Стефанов

Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурдин Григорий Степанов

Мать ребёнка: Дурдина Лукия Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурдина Лукия Трофимова

Смерть
Неизвестно
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