Заболотная Наталия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотная Наталия Федоровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрозд Федор Филиппович

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
30.01.1787

Муж: Заболотненко Петр

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XW-J?i=643&cc=4133834&cat=1013792 Жених не из Ольховчика, но не смогла разобрать, откуда именно
Смерть
Неизвестно
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