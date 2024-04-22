Заболотная Наталия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрозд Федор Филиппович
Бракосочетание
30.01.1787
Муж: Заболотненко Петр
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XW-J?i=643&cc=4133834&cat=1013792 Жених не из Ольховчика, но не смогла разобрать, откуда именно
Смерть
Неизвестно