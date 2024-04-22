Щербак (Хоменко) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1872
Отец: Хоменко Иван Федорович
Бракосочетание
10.06.1891
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1892
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Щербак Андрей Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1895
Дочь: Щербак Ефросиния Андреевна
Отец ребёнка: Щербак Андрей Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Щербак Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Щербак Андрей Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.02.1899
Отец ребёнка: Щербак Андрей Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1901
Отец ребёнка: Щербак Андрей Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: Щербак Анна Андреевна
Отец ребёнка: Щербак Андрей Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1906
Отец ребёнка: Щербак Андрей Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно