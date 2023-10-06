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Щербак (Щербак) Татьяна Андреевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.01.1897

Дата смерти

15.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897

Отец: Щербак Андрей Васильевич

Мать: Щербак Наталия Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.11.1898
Харьковская губерния, Российская империя
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