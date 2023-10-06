Щербак (Щербак) Татьяна Андреевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения07.01.1897
Дата смерти15.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897
Отец: Щербак Андрей Васильевич
Мать: Щербак Наталия Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.11.1898
Харьковская губерния, Российская империя