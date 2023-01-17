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Корш Фёдор Адамович

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Место рождения

урочище Белый ключ, Тифлисская губерния

Дата рождения

22.04.1852

Дата смерти

28.10.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

урочище Белый ключ, Тифлисская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.

Дочь: Саблина Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.10.1928
Москва, город федерального значения Москва
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