Корш Фёдор Адамович
Место рожденияурочище Белый ключ, Тифлисская губерния
Дата рождения22.04.1852
Дата смерти28.10.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
урочище Белый ключ, Тифлисская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.
Дочь: Саблина Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.10.1928
Москва, город федерального значения Москва