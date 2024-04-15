Дружинин Кузьма Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Дружинин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Палагея Кузьминична
Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно