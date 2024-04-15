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Дружинин Кузьма Афанасьевич

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Дружинин Афанасий Семенович

Мать: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дружинин Борис Кузьмич

Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дружинин Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Палагея Кузьминична

Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дружинин Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Дружинина Авдотья Измаиловна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Авдотья Измаиловна

Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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