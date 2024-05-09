Смирнова (Комисарова) Фаина Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комисаров Ефим Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалфеева (Смирнова) Нина Геннадьевна
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Смирнова) Антонина Геннадьевна
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1934
Сын: Смирнов Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Алексеевич
Смерть
Неизвестно