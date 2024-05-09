Смирнова (Комисарова) Фаина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Комисарова) Фаина Ефимовна

Место рождения

Трухино, Погощенская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комисаров Ефим Михайлов

Мать: не указана

Трухино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалфеева (Смирнова) Нина Геннадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Алексеевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Смирнова) Антонина Геннадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.08.1934

Сын: Смирнов Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Алексеевич

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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