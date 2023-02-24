Сергеева Анна Гришина
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения24.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
24.03.1884
Отец: Гришин Иван Александрович
Мать: Гришина Ирина Петровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1907
Сын: Гришин (внебрачный) Ефрем Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1907
Рождение ребёнка
02.08.1908
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
06.10.1910
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
16.06.1912
Дочь: Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
15.02.1914
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
10.01.1916
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно