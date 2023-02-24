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Сергеева Анна Гришина

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

24.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1884

Отец: Гришин Иван Александрович

Мать: Гришина Ирина Петровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Гришин (внебрачный) Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1907

Муж: Сергеев Матвей Иосифович

Рождение ребёнка
02.08.1908

Сын: Сергеев Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1910

Сын: Сергеев Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1912

Дочь: Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1914

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1916

Сын: Сергеев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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