Кулицкая (Короткевич) Розалия Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Короткевич Рафаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кулицкий Леонид (Люциян) Игнатьевич
Отец ребёнка: Кулицкий Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулицкий Игнатий
Смерть
Неизвестно
д.Теклинов Брагинский р-н Гомельская обл.