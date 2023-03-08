Кулицкая (Короткевич) Розалия Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулицкая (Короткевич) Розалия Рафаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Короткевич Рафаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кулицкий Леонид (Люциян) Игнатьевич

Отец ребёнка: Кулицкий Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулицкий Игнатий

Смерть
Неизвестно
д.Теклинов Брагинский р-н Гомельская обл.
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