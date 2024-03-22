Стародубцева (Чибизова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцева (Чибизова) Наталья Михайловна

Стародубцева (Чибизова) Наталья Михайловна

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

03.12.1985

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1985

Отец: Чибизов Михаил Александрович

Мать: Аулова Ирина Павловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
01.08.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Королёв, Королев, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close