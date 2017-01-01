Матвеев Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1933
Дочь: Грибова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Николай Константинович
Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна
Смерть
1984