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Матвеев Константин Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1933

Дочь: Грибова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Константинович

Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Матвеева Евдокия Ивановна

Смерть
1984
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