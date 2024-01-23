Волженина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Анна Борисовна

Отец ребёнка: Волженин Борис Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Нина Борисовна

Отец ребёнка: Волженин Борис Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Борис Лазаревич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Волженин Николай Борисович

Отец ребёнка: Волженин Борис Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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