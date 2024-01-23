Волженина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Анна Борисовна
Отец ребёнка: Волженин Борис Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Нина Борисовна
Отец ребёнка: Волженин Борис Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Волженин Николай Борисович
Отец ребёнка: Волженин Борис Лазаревич
Смерть
Неизвестно