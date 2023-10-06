Шимко Харитина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимко Харитина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1857

Дочь: Шимко Александра Степановна

Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1859

Сын: Шимко Моисей Степанович

Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1862

Дочь: Шимко Василиса Степановна

Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1863

Дочь: Константиненко Наталия Степановна

Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1866

Сын: Шимко Петр Степанович

Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1868

Дочь: Шимко Марфа Степановна

Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1871

Дочь: Шимко Аполлинария Степановна

Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
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