Шимко Харитина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1857
Дочь: Шимко Александра Степановна
Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
04.09.1859
Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
16.04.1862
Дочь: Шимко Василиса Степановна
Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1863
Дочь: Константиненко Наталия Степановна
Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
16.01.1866
Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
03.07.1868
Дочь: Шимко Марфа Степановна
Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич
Рождение ребёнка
02.01.1871
Дочь: Шимко Аполлинария Степановна
Отец ребёнка: Шимко Степан Николаевич