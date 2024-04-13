Шимко Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти13.07.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1857
Дочь: Шимко Александра Степановна
Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
04.09.1859
Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.04.1862
Дочь: Шимко Василиса Степановна
Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.08.1863
Дочь: Константиненко (Шимко) Наталия Степановна
Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.01.1866
Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
03.07.1868
Дочь: Шимко Марфа Степановна
Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1871
Дочь: Шимко Аполлинария Степановна
Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна
Смерть
13.07.1871