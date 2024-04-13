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Шимко Степан Николаевич

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

13.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1857

Дочь: Шимко Александра Степановна

Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1859

Сын: Шимко Моисей Степанович

Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1862

Дочь: Шимко Василиса Степановна

Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1863

Дочь: Константиненко (Шимко) Наталия Степановна

Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1866

Сын: Шимко Петр Степанович

Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1868

Дочь: Шимко Марфа Степановна

Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1871

Дочь: Шимко Аполлинария Степановна

Мать ребёнка: Шимко Харитина Яковлевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
13.07.1871
Малая Кошелевка, Чернігівська область

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