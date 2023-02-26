Арефий Сергеев
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Иван Арефьев
Мать ребёнка: Евдокия Осипова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Афоничкина Ефросинья Арефьева
Мать ребёнка: Евдокия Осипова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно