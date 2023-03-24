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Niggol Karl
Niggol Karl
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1891
Дата смерти
06.01.1892
Пол
Мужской
Отец
Niggol Peeter
1860 г.р.
Мать
Niggol Mari
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1891
Отец:
Niggol Peeter
Мать:
Niggol Mari
Смерть
06.01.1892
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