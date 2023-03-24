Niggol Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Niggol Karl

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1891

Дата смерти

06.01.1892

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1891

Отец: Niggol Peeter

Мать: Niggol Mari

Смерть
06.01.1892
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