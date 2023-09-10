Демкина (Бухаркова) Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухарков Петр Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демкин Яков
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демкина Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демкин Илларион
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демкин Иван
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно