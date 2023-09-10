Демкина (Бухаркова) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демкина (Бухаркова) Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухарков Петр Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демкин Яков

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демкина Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демкин Илларион

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демкин Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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