Сидор Калинин
мужской, родился Около 1725
умер Около 1784, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ОтецКалина ЕрмолаевОколо 1706 г.р.
Супруги
Авдотья ПетроваОколо 1731 г.р.
Дети
Трофим СидоровОколо 1751 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Калина Ермолаев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Трофим Сидоров
Мать ребёнка: Авдотья Петрова
Смерть
Около 1784
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область