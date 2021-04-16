Сидор Калинин Около 1725 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидор Калинин

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Около 1725

умер Около 1784, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Отец
Калина ЕрмолаевОколо 1706 г.р.
Супруги
Авдотья ПетроваОколо 1731 г.р.
Дети
Трофим СидоровОколо 1751 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Калина Ермолаев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Трофим Сидоров

Мать ребёнка: Авдотья Петрова

Смерть
Около 1784
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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