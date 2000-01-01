Хана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1976
Дочь: Ильдус
Отец ребёнка: Муфтиев Ханиф
Рождение ребёнка
28.03.1978
Сын: Муфтиев Марат
Отец ребёнка: Муфтиев Ханиф
Рождение ребёнка
06.01.1980
Дочь: Дильбар
Отец ребёнка: Муфтиев Ханиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муфтиев Ханиф