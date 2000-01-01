Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1976

Дочь: Ильдус

Отец ребёнка: Муфтиев Ханиф

Рождение ребёнка
28.03.1978

Сын: Муфтиев Марат

Отец ребёнка: Муфтиев Ханиф

Рождение ребёнка
06.01.1980

Дочь: Дильбар

Отец ребёнка: Муфтиев Ханиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муфтиев Ханиф

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