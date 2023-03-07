Гордеевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гордеевъ(прием.) Никифоръ
Мать: Гордеева Прасковья
Бракосочетание
20.07.1847
Жена: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
15.10.1848
Дочь: Гордеева Афонасия
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
11.02.1851
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
26.09.1852
Сын: Гордеевъ Харитонъ
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
16.01.1854
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
18.10.1855
Сын: Гордеевъ Андрей
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
22.04.1858
Сын: Гордеевъ Семенъ
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
28.01.1860
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
25.01.1862
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья
Рождение ребёнка
29.08.1864
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Гордеева Прасковья