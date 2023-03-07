Гордеевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеевъ Иванъ

Гордеевъ Иванъ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гордеевъ(прием.) Никифоръ

Мать: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.07.1847

Жена: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1848

Дочь: Гордеева Афонасия

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1851

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1852

Сын: Гордеевъ Харитонъ

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1854

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Гордеевъ Андрей

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1858

Сын: Гордеевъ Семенъ

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1860

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1862

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1864

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Гордеева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close