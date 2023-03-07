Иванцовъ Савелий
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иванцовъ Андрей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Иванцова Марья Филиппова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иванцовъ Василий
Мать ребёнка: Иванцова Марья Филиппова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Иванцова Марья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Марья Филиппова