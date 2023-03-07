Иванцовъ Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцовъ Савелий

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иванцовъ Андрей

Мать: Иванцова Матрена Григорьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Иванцова Марья Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иванцовъ Василий

Мать ребёнка: Иванцова Марья Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Иванцова Марья Филиппова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Марья Филиппова

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