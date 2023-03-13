Иванцова Марья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Иванцовъ Савелий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иванцовъ Василий
Отец ребёнка: Иванцовъ Савелий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Иванцовъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцовъ Савелий