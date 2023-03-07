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Лагурева Анисья Иванова

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877

Отец: Иванов Федор Иванович

Мать: Иванова Варвара Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1897

Муж: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
22.10.1898

Дочь: Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
05.06.1900

Дочь: Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
26.04.1903

Сын: Лагурев Семен Иосифович

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Лагурев Виссарион Иосифович

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Лагурев Тимофей Иосифович

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
10.11.1907

Дочь: Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
10.07.1909

Сын: Лагурев Вов Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
22.09.1912

Дочь: Ефросинья Иосифовна

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Лагурев Федор Иосифович

Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович

Смерть
Неизвестно
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