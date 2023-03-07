Лагурева Анисья Иванова
Место рождения
Дата рождения24.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877
Отец: Иванов Федор Иванович
Мать: Иванова Варвара Петровна
Бракосочетание
03.11.1897
Рождение ребёнка
22.10.1898
Дочь: Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
05.06.1900
Дочь: Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
26.04.1903
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
05.06.1904
Сын: Лагурев Виссарион Иосифович
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Лагурев Тимофей Иосифович
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
10.11.1907
Дочь: Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
10.07.1909
Сын: Лагурев Вов Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
22.09.1912
Дочь: Ефросинья Иосифовна
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Рождение ребёнка
31.05.1914
Отец ребёнка: Лагурев Иосиф Ионович
Смерть
Неизвестно