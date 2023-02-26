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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1643

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1615 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1643

Отец: не указан

Мать: ?

Крещение
13.08.1643
Смерть
Неизвестно
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