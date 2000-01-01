Ильиных Михей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Михей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

17.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ильиных Кузьма Лукьянович

Мать: Евфросиния Григорьевна

Место жительства
1923
Шершни, Долгодеревенская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния, Российская Империя
104. Ильиных Михей Кузьмич - 7 едоков
Смерть
17.10.1937
https://ru.openlist.wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87_(1872)
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