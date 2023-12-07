Лавренюк Парамон Александрович
Место рожденияЩуринская волость Луцкий уезд волынская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавренюк (Иваха) Анисия
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: (Лавренюк) Антонина Парамоновна
Мать ребёнка: Лавренюк (Иваха) Анисия
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно