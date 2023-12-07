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Лавренюк Парамон Александрович

Место рождения

Щуринская волость Луцкий уезд волынская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.
1893 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавренюк Анна Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавренюк (Иваха) Анисия

Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: (Лавренюк) Антонина Парамоновна

Мать ребёнка: Лавренюк (Иваха) Анисия

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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