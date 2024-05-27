(Черепанова) Параскева Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Параскева Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Прохор Дмитриев

Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Черепанова) Ульяна Дмитриева

Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Черепанов Лев Дмитриев

Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно

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