(Черепанова) Параскева Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Прохор Дмитриев
Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Черепанова) Ульяна Дмитриева
Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Черепанов Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно