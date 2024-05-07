Мусина-Пушкина (Тимашева) Мария Александровна
женский, родилась 27.07.1855, Харьков, Харківська область
умерла 1943
ОтецТимашев Александр Егорович03.04.1818 г.р.
МатьТимашева (Пашкова) Екатерина Александровна03.10.1829 г.р.
Супруги
Мусин-Пушкин Иван Александрович10.11.1857 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин Александр Иванович1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1855
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мусин-Пушкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Колла (Мусина-Пушкина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Александрович
Смерть
1943