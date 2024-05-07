Мусина-Пушкина (Тимашева) Мария Александровна 27.07.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Мусина-Пушкина (Тимашева) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.07.1855, Харьков, Харківська область

умерла 1943

Отец
Тимашев Александр Егорович03.04.1818 г.р.
Мать
Тимашева (Пашкова) Екатерина Александровна03.10.1829 г.р.
Супруги
Мусин-Пушкин Иван Александрович10.11.1857 г.р.
Дети
Мусин-Пушкин Александр Иванович1893 г.р.
Колла (Мусина-Пушкина) Евдокия Ивановна1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1855

Отец: Тимашев Александр Егорович

Мать: Тимашева (Пашкова) Екатерина Александровна

Харьков, Харківська область

Бракосочетание
1891

Муж: Мусин-Пушкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мусин-Пушкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Колла (Мусина-Пушкина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Иван Александрович

Смерть
1943

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