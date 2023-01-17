Бедрик (Изюмова) Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.
Дочь: Агриппина Макаровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.08.1906 ст.
Сын: Бедрик Александр Макарович
Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.06.1908
Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.10.1913
Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Донцова Мария Макаровна
Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шматко Акулина Макаровна
Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипенко Галина Макаровна
Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно