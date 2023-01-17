Бедрик (Изюмова) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедрик (Изюмова) Матрена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1904 ст.

Дочь: Агриппина Макаровна

Отец ребёнка: не указан

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.08.1906 ст.

Сын: Бедрик Александр Макарович

Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Бедрик Василий Макарович

Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Бедрик Петр Макарович

Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Донцова Мария Макаровна

Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедрик Макар Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шматко Акулина Макаровна

Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипенко Галина Макаровна

Отец ребёнка: Бедрик Макар Тимофеевич

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедрик Иван Макарович

Отец ребёнка: не указан

Сандата, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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