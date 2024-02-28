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Бурцев Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева Неизвестно Ивановна

Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцев Неизвестно сын3 Иванович

Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцев Неизвестно сын2 Иванович

Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцева (Позднухова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1942

Сын: Бурцев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бурцева (Позднухова) Анна Павловна

Смерть
1971

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