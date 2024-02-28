Бурцев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева Неизвестно Ивановна
Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурцев Неизвестно сын3 Иванович
Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурцев Неизвестно сын2 Иванович
Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурцева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурцева Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1942
Мать ребёнка: Бурцева (Позднухова) Анна Павловна
Смерть
1971