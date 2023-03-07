Былинкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБылинкин Петр

Былинкин Петр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былинкин Петр Петрович

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былинкин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаурина Анна Петровна

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былинкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былинкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былинкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Былинкина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close