Меншутина (-) Аграфена Иванова
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
15.06.1783
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дарья Ефимьевна
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно