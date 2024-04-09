Размахова (Бахвалова) Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1882 и 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1901
Рождение ребёнка
25.08.1904
Сын: Размахов Александр Александрович
Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов
Рождение ребёнка
29.06.1909
Сын: Размахов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов
Рождение ребёнка
23.08.1911
Сын: Размахов Афонасий Александрович
Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Размахов Иван Александрович
Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов