Размахова (Бахвалова) Александра Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Размахова (Бахвалова) Александра Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1882 и 1884

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Размахов Александр Пименов

Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Размахов Александр Александрович

Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов

Рождение ребёнка
29.06.1909

Сын: Размахов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов

Рождение ребёнка
23.08.1911

Сын: Размахов Афонасий Александрович

Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов

Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Размахов Иван Александрович

Отец ребёнка: Размахов Александр Пименов

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