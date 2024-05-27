Ананьин Евфим Федорович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Бракосочетание
07.10.1868
Рождение ребёнка
14.11.1868
Мать ребёнка: Ананьина Васса Ивановна (Романовна?) (Григорьевна?)
Рождение ребёнка
22.08.1871
Дочь: Ананьина Анна Евфимовна
Мать ребёнка: Ананьина Васса Ивановна (Романовна?) (Григорьевна?)
Рождение ребёнка
05.10.1873
Мать ребёнка: Ананьина Васса Ивановна (Романовна?) (Григорьевна?)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ананьина Федосия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно