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Ананьин Евфим Федорович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ананьин Федор Еремеевич

Мать: Ананьина Агрипина Алексеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Бракосочетание
07.10.1868

Жена: Ананьина Васса Ивановна (Романовна?) (Григорьевна?)

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1868

Сын: Ананьин Иван Евфимович

Мать ребёнка: Ананьина Васса Ивановна (Романовна?) (Григорьевна?)

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1871

Дочь: Ананьина Анна Евфимовна

Мать ребёнка: Ананьина Васса Ивановна (Романовна?) (Григорьевна?)

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Ананьин Петр Евфимович

Мать ребёнка: Ананьина Васса Ивановна (Романовна?) (Григорьевна?)

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ананьина Федосия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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