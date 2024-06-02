Гунбин Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1844 и 1845
Дата смерти17.05.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845
Отец: Гунбин Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1868
Замоскворецкий сорок Церковь Успенская в Казачьей. Поручители по жениху - Московский мещанин Николай Иванович Токорев, Ярославский мещанин Иван Ефимович Горин. Поручители по невесте - губернский секр... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1869
Сын: Гунбин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гунбина (Александрова) Екатерина Семёновна
Смерть
17.05.1903
Погребен 20 мая (58 лет) фонд №203, опись №776, дело №951, стр. 435.