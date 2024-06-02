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Гунбин Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1844 и 1845

Дата смерти

17.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845

Отец: Гунбин Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1868

Жена: Гунбина (Александрова) Екатерина Семёновна

Замоскворецкий сорок Церковь Успенская в Казачьей. Поручители по жениху - Московский мещанин Николай Иванович Токорев, Ярославский мещанин Иван Ефимович Горин. Поручители по невесте - губернский секр... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1869

Сын: Гунбин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гунбина (Александрова) Екатерина Семёновна

Смерть
17.05.1903
Погребен 20 мая (58 лет) фонд №203, опись №776, дело №951, стр. 435.

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