Жоров Андрей Маркович
Место рождения
Дата рождения02.07.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1895 ст.
Крещение
03.07.1895 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Василий Мартинов Котом и Феодора Моисеева Стеченская.
Место жительства
С 1907
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Семья Марка Ивановича переехала в с. Журавка - в 1905 г. у Марка родилась дочь Марфа в с. Очкино Сумской области, а в 1907 г. дочь Анна родилась уже в с. Журавка Новосибирской области.
Смерть
Неизвестно