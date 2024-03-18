Жоров Андрей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖоров Андрей Маркович

Жоров Андрей Маркович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

02.07.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1895 ст.

Отец: Жоров Марк Иванович

Мать: Жорова (Ходощенкова) Марфа Фокина

Очкино, Сумська область
Крещение
03.07.1895 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне собственники Василий Мартинов Котом и Феодора Моисеева Стеченская.
Место жительства
С 1907
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Семья Марка Ивановича переехала в с. Журавка - в 1905 г. у Марка родилась дочь Марфа в с. Очкино Сумской области, а в 1907 г. дочь Анна родилась уже в с. Журавка Новосибирской области.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.