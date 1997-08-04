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Зориков Антон Станиславович
Зориков Антон Станиславович
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Место рождения
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
Дата рождения
04.08.1997
Пол
Мужской
Отец
Зориков Станислав Владимирович
1973 г.р.
Мать
Судзиловская Вера Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1997
Отец:
Зориков Станислав Владимирович
Мать:
Судзиловская Вера Владимировна
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
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