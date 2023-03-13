Карпова Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Карповъ Карпъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Карповъ Лаврентий
Отец ребёнка: Карповъ Карпъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Карповъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карповъ Карпъ