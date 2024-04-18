Любавская Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти02.04.1814 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1801 ст.
Дочь: Любавская Акилина Макаровна
Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич
ГАРО ф 627 оп 249 д 72 Метрические книги церквей Рязанского уезда 1801 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
03.10.1803 ст.
Сын: Любавский Дионисий Макарович
Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич
ГАРО ф 627 оп 249 д 74 Местрические книги церквей рязанского уезда 1803 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
08.10.1808 ст.
Дочь: Любавская Анна Макаровна
Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич
ГАРО ф 627 оп 249 д 79 Метрические книги церквей Рязанского уезда 1808 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.
Сын: Любавский Алексей Макарович
Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич
ГАРО ф 627 оп 249 д 83 Местрические книги церквей рязанского уезда 1812 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
18.04.1813 ст.
Сын: Любавский Симеон (Семён) Макарович
Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич
ГАРО ф 627 оп 249 д 84 Местрические книги церквей рязанского уезда 1813 Спас-Утешенье
Смерть
02.04.1814 ст.
ГАРО ф 627 оп 249 д 85 Метрические книги церквей Рязанского уезда 1814 Спас-Утешенье