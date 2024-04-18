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Любавская Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

02.04.1814 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любавский Макар Андреевич

Рождение ребёнка
13.06.1801 ст.

Дочь: Любавская Акилина Макаровна

Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 72 Метрические книги церквей Рязанского уезда 1801 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
03.10.1803 ст.

Сын: Любавский Дионисий Макарович

Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 74 Местрические книги церквей рязанского уезда 1803 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
08.10.1808 ст.

Дочь: Любавская Анна Макаровна

Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 79 Метрические книги церквей Рязанского уезда 1808 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
01.03.1812 ст.

Сын: Любавский Алексей Макарович

Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 83 Местрические книги церквей рязанского уезда 1812 Спас-Утешенье
Рождение ребёнка
18.04.1813 ст.

Сын: Любавский Симеон (Семён) Макарович

Отец ребёнка: Любавский Макар Андреевич

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 84 Местрические книги церквей рязанского уезда 1813 Спас-Утешенье
Смерть
02.04.1814 ст.
Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 249 д 85 Метрические книги церквей Рязанского уезда 1814 Спас-Утешенье

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