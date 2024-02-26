Славутинская Елена Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Славутинский Алексей Александрович24.02.1875 г.р.
Дети
Славутинская Татьяна Алексеевна1912 г.р.
Славутинская Надежда АлексеевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славутинская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Славутинский Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славутинский Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Славутинский Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Славутинская Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Славутинский Алексей Александрович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно