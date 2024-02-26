Славутинская Елена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Славутинская Елена Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Славутинский Алексей Александрович24.02.1875 г.р.
Дети
Славутинская Татьяна Алексеевна1912 г.р.
Славутинская Надежда АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славутинская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Славутинский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славутинский Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Славутинский Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славутинский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Славутинская Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Славутинский Алексей Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Смерть
Неизвестно

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