Арсеньева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Арсеньев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
07.12.1907 ст.
Дочь: Арсеньева Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Арсеньева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Арсеньев Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович
Смерть
Неизвестно