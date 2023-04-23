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Арсеньева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Арсеньев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1907 ст.

Дочь: Арсеньева Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Арсеньева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Арсеньев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Арсеньев Борис Андреевич

Отец ребёнка: Арсеньев Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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