Вяткин александр алексеевич
Место рожденияновокузнецк
Дата рождения28.04.1960
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1960
Отец: Вяткин алексей григорьевич
Мать: не указана
новокузнецк
Рождение ребёнка
29.04.1982
Сын: Вяткин станислав александрович
Мать ребёнка: Заварзина инга николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухенко екатерина матвеевна