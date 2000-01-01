Вяткин александр алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин александр алексеевич

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Место рождения

новокузнецк

Дата рождения

28.04.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1960

Отец: Вяткин алексей григорьевич

Мать: не указана

новокузнецк
Рождение ребёнка
29.04.1982

Сын: Вяткин станислав александрович

Мать ребёнка: Заварзина инга николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухенко екатерина матвеевна

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