Полянская Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Елена Александровна

Отец ребёнка: Полянский Александр Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Полянский Александр Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянский Петр Александрович

Отец ребёнка: Полянский Александр Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Александр Маркович

Смерть
Неизвестно
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