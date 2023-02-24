Кораблина Матрена Ивановна
Место рожденияСело Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1872
Отец: (однодворец) Иван Петрович
Мать: не указана
Село Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Денисова Мария Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Александрович
Рождение ребёнка
24.06.1892
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Александрович
Рождение ребёнка
24.06.1892
Рождение ребёнка
28.12.1894
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Александрович
Смерть
Неизвестно