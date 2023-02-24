Кораблина Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКораблина Матрена Ивановна

Кораблина Матрена Ивановна

avatar

Место рождения

Село Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: (однодворец) Иван Петрович

Мать: не указана

Село Лобановка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Кораблин (однодворец) Василий Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Денисова Мария Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1892

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1894

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close