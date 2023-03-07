Кораблин (однодворец) Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблин (однодворец) Василий Александрович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.04.1871

Дата смерти

17.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1871

Отец: Кораблин (однодворец) Александр Петрович

Мать: Кораблина Устинья Кислинская

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1889

Жена: Кораблина Матрена Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Денисова Мария Кораблина

Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1892

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1894

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.04.1896
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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