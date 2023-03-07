Кораблин (однодворец) Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1871
Дата смерти17.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1871
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Денисова Мария Кораблина
Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1892
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Васильевич
Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1894
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кораблина Матрена Ивановна
Смерть
17.04.1896