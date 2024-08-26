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Козмина Федосья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1765 и 1768

Муж: Козмин Осип Никитич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Козмин Яков Осипович

Отец ребёнка: Козмин Осип Никитич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Козмин Гаврило Осипович

Отец ребёнка: Козмин Осип Никитич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Козмина) Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Козмин Осип Никитич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1777

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