Козмина Федосья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1765 и 1768
Муж: Козмин Осип Никитич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Козмин Яков Осипович
Отец ребёнка: Козмин Осип Никитич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Козмин Осип Никитич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Козмина) Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Козмин Осип Никитич
Смерть
1777