Коленко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Коленко Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Коленко Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Коленко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно